Les Sénateurs s’entendent avec Brady Tkachuk

Les Sénateurs d’Ottawa ont consenti un contrat d’entrée de trois ans à l’attaquant Brady Tkachuk, lundi.

Les clauses financières de l’entente n’ont pas été précisées. Ainsi, cette signature signifie le départ des rangs universitaires du fils de l’ancien joueur Keith Tkachuk.

«Brady Tkachuk exemplifie tous les attributs par lesquels nous voulons améliorer les Sénateurs d'Ottawa. Il est un jeune homme avec un caractère exceptionnel», a déclaré dans un communiqué le directeur général des Sénateurs, Pierre Dorion.

«Nous savons à quel point il a hésité à l'idée de quitter l'Université de Boston et nous sommes encouragés par le degré de responsabilité et d'engagement que cela montre de lui. Par la ténacité, la combativité et l'éthique de travail, il a aussi les qualités qui, nous le savons, profiteront à l'équipe maintenant et longtemps dans le futur. Surtout, Brady nous a montré par sa maturité qu'il peut être facile à diriger, engagé envers l'esprit d'équipe et déterminé à nous aider à renforcer notre chimie d'équipe. Pour toutes ces raisons, il est un excitant jeune joueur dont nous voulons soutenir la croissance et le développement.»

Le quatrième choix au total du plus récent repêchage a amassé huit buts et 23 mentions d’aide pour 31 points en 40 matchs de la NCAA la saison passée.