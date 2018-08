Max Domi a hâte de retrouver Jonathan Drouin

Max Domi et Jonathan Drouin se connaissent depuis quelques années déjà. Acquis par le Canadien de Montréal en juin en retour d’Alex Galchenyuk, Domi a bien hâte de retrouver son ancien compère sur la glace.

Les deux choix de première ronde au repêchage de 2013 ont partagé la glace pour la dernière fois en 2012, dans le cadre de la Coupe Ivan Hlinka. Ils avaient d’ailleurs aidé le Canada à remporter l’or.

«[Drouin] est un bon ami, a affirmé Domi au site de la Ligue nationale de hockey vendredi alors qu’il participait à un tournoi de hockey bénéfice au New Jersey. Quand tu joues avec un joueur comme lui, tu restes en contact et tu continues de suivre sa carrière. Il a de grandes habiletés, en plus d’être un bon gars en dehors de la glace et un excellent coéquipier. Ce sera plaisant que nous jouions ensemble ou non.»

Il est en effet possible que Domi passe du temps à la gauche de Drouin au cours de la prochaine campagne. L’ancien des Coyotes de l’Arizona a amassé 45 points, dont neuf buts, en 2017-2018. Drouin, pour sa part, a amassé 13 buts et 33 mentions d’aide pour 46 points.

Montréal avant tout

En plus d’être excité à l’idée de revoir un ami, Domi aborde avec optimisme son arrivée chez le Tricolore. «Je ne suis pas fâché à cause de l’échange, a-t-il indiqué. Mes coéquipiers et l’organisation des Coyotes vont me manquer. Je leur souhaite que tout se passe bien. Ils formeront une excellente équipe de hockey. Mais toute mon attention est tournée vers Montréal en ce moment.»

«Pouvoir porter un chandail du Canadien de Montréal est une occasion unique, a-t-il ajouté. Tu dois en profiter à chaque instant. C’est un immense honneur de représenter ce logo et les joueurs qui t’ont précédé.»