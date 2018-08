Les Red Sox balayent les Orioles

Le lanceur Chris Sale a été dominant au monticule et les Red Sox de Boston ont vaincu les Orioles de Baltimore 4-1, dimanche, à Baltimore.

Avec cette victoire, les hommes d’Alex Cora ont complété le balaye.

Sale (12-4) a œuvré pendant cinq manches, n’accordant qu’un seul coup sûr et retirant un impressionnant total de 12 frappeurs au bâton.

Sur le plan offensif, Steve Pearce a frappé une longue balle, tandis que J.D. Martinez et Mookie Betts ont frappé des doubles.

Du côté des perdants, le lanceur Alex Cobb (3-15) a hérité de la défaite. Il a lancé pendant sept manches et accordé un point mérité sur six coups sûrs. Le vétéran a passé sept frappeurs dans la mitaine et a donné deux passes gratuites.

L’unique point des Orioles a été produit par un ballon-sacrifice de Trey Mancini.