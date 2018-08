«C’est positif de voir les joueurs déçus» -Rémi Garde

Même si les joueurs de l’Impact de Montréal semblaient nettement insatisfaits de leur performance autant individuelle que collective, Rémi Garde s’est contenté de voir les choses de manière positive à la suite du résultat de samedi face au Real Salt Lake.

«On aurait aimé aller chercher les trois points ça c’est sûr, a admis l’entraîneur-chef du Bleu-Blanc-Noir à la suite du verdict nul de 1-1 au Rio Tinto Stadium. Avec un peu plus d’efficacité et d’opportunisme, on aurait pu remporter ce match, donc c’est certain qu’il y a un peu de regret au final.»

Contrairement au dernier match disputé dans l’ouest des États-Unis face aux Timbers de Portland, le onze montréalais n’a montré aucun signe de fatigue à la fin de la rencontre malgré plusieurs facteurs défavorables.

«Ce n’était pas évident de bien performer, car on jouait en altitude et la qualité de l’air n’était pas très bonne en raison des feux de forêt dans la région. C’est satisfaisant de les voir faire de belles choses en deuxième demie malgré tout», a affirmé Garde.

Ce dernier a d’ailleurs ajouté que le fait qu’il y aille une pointe de déception dans le vestiaire est de bon augure, car cela prouve que les joueurs sont prêts à tout pour se tailler une place en séries.

Des débuts réussis pour les nouveaux

Les acquisitions de l’Impact lors de la date limite des transferts, l’attaquant Quincy Amarikwa et le milieu de terrain Micheal Azira ont également pu savourer leurs premières minutes de jeu avec leur nouvelle formation, et ce, dès leur arrivée.

Pour Garde, il était essentiel de donner de la confiance à ces joueurs à leurs débuts.

«J’ai besoin de ces joueurs, c’est pour ça qu’il fallait qu’ils s’habituent au système de jeu le plus tôt possible, a-t-il expliqué. Je suis satisfait de ce qu’ils ont apporté dans le match, ils ont bien aidé l’équipe.»

Malgré un résultat final de trois tirs cadrés sur 12 tentatives, celui qui a jadis été à la barre de l’Olympique Lyonnais n’a pas voulu critiquer le travail offensif de son équipe.

«Je préfère voir mes joueurs créer plusieurs occasions qui n'aboutissent pas que d’avoir trois tirs cadrés en autant d’occasions. Je suis très content de la performance de chaque joueur.»

