Une autre défaite pour Johnny Manziel et les Alouettes

William Powell a marqué un touché alors qu’il ne restait que 15 secondes à faire au match et le Rouge et Noir d’Ottawa a vaincu les Alouettes de Montréal 24-17, samedi soir, au TD Place.

Les «Moineaux» étaient pourtant en mesure de l’emporter, alors qu’ils avaient l’avance 17-14 après trois quarts. Même à 17-17, Johnny Manziel aurait pu remettre son équipe en avant, mais il a échoué lors de ses trois essais.

Il n’en fallait pas plus pour que Travis Harris et les siens traversent le terrain et ce qui devait arriver est inévitablement arrivé avec une course de 10 verges de Powell pour le majeur.

Harris a été une nouvelle fois dominant contre la formation montréalaise. Il a complété 44 passes en 54 tentatives pour 487 verges. Il s’agit d’ailleurs du quatrième match consécutif où il franchit les 300 verges de gains contre les Alouettes.

Pour sa part, Manziel a réussi 16 passes en 26 tentatives pour 168 verges de gains. Il est également au cœur de l’unique touché offensif des siens.

Au troisième engagement, Manziel a levé le ballon à la ligne de 18 et a pris ses jambes à son coup. À la porte de la ligne des buts, il a été solidement frappé et a échappé le ballon. Heureusement pour Montréal, le centre Kristian Matte n’était pas bien loin et a sauté sur le ballon. Il s’agit du premier touché de la carrière pour le gros bonhomme.

Malgré la défaite, la défensive des Alouettes a bien fait. Les hommes de Rich Stubler ont créé trois revirements, dont une interception de Chris Ackie, qui a ramené le ballon pour un touché. C’est le demi défensif Branden Dozier qui a été le plus dominant avec 13 plaqués.