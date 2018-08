Un circuit dans un 4e match consécutif pour «Vlad»

L'espoir des Blue Jays de Toronto Vladimir Guerrero fils ne dérougit pas.

Le puissant frappeur a cogné un circuit dans un quatrième match consécutif samedi soir, avec les Bisons de Buffalo, au niveau AAA.

Après trois présences au bâton samedi, Guerrero fils montrait une impressionnante moyenne au bâton de ,455 depuis son arrivée à Buffalo.

Voyez sa quatrième longue balle en quatre rencontres ci-dessous.

��️: We've got a hunch what Vladdy's super power is!#Bisons #SuperheroNight #BlueJays @MiLB pic.twitter.com/UKBLk28785