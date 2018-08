Sloane Stephens rejoint Simona Halep en finale à Montréal

Sloane Stephens a rejoint Simona Halep en finale de la Coupe Rogers de Montréal, samedi soir.

Pour y parvenir, l’Américaine, troisième tête de série, a battu la championne en titre, l'Ukrainienne Elina Svitolina (5), en deux manches identiques de 6-3 en demi-finale.

La gagnante a débuté le match en lion, en remportant les quatre premiers jeux de la rencontre. Largement en retard, Svitolina a finalement montré signe de vie et les spectateurs montréalais ont eu droit à du bien meilleur tennis, mais c’était trop peu trop tard pour la cinquième raquette mondiale.

Le deuxième set également été rapidement à l’avantage de l’Américaine. Celle-ci a d’ailleurs brisé le service de son adversaire dès le troisième jeu. Plus la manche avançait et plus Svitolina ne semblait pas en mesure de trouver des solutions.

Pour sa part, Stevens a maintenu la cadence et a enchaîné les coups gagnants.

Il s’agit de la première participation en finale pour Stephens à la Coupe Rogers. L’an passé à Toronto, elle avait baissé pavillon en demi-finales.

En après-midi, Halep (1) a dominé l’Australienne Ashleigh Barty (15) 6-4, 6-1 dans l'autre demi-finale.