Ryan Zimmerman a le numéro de Jon Lester

Ryan Zimmerman a frappé deux circuits et produit six points aux dépens de Jon Lester pour mener les Nationals de Washington à un gain de 9-4 sur les Cubs, samedi après-midi à Chicago.

Le joueur de premier a d’abord ouvert le pointage lors de la manche initiale en expédiant un tir de Lester (12-5) par-dessus la clôture du champ centre alors que Bryce Harper était à bord.

En troisième, il a poussé Trea Turner à la plaque à l’aide d’un ballon-sacrifice avant d’allonger de nouveau les bras, en quatrième, pour sortir Lester de la rencontre. Turner et Harper l’ont devancé à la plaque.

Avant le deuxième circuit du match de Zimmerman, Daniel Murphy a cogné une longue balle bonne pour deux points.

Lester aura finalement permis neuf points, dont huit mérités en trois manches et deux tiers sur 10 coups sûrs et une passe gratuite.

Tanner Roark (7-13) a pour sa part été solide sur le monticule pour les visiteurs en n’accordant que deux points en sept manches et deux tiers de travail sur neuf coups sûrs et un but sur balles. Il a retiré sept frappeurs sur des prises.

Willson Contreras a produit un point en huitième et Ben Zobrist a poussé deux coéquipiers au marbre en neuvième, mais ce fut trop peu trop tard.