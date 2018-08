Miguel Andujar donne la victoire aux Yankees

La recrue Miguel Andujar a cogné un circuit de deux points en septième manche pour briser l’égalité de 3-3 et ainsi procurer un gain de 5-3 aux Yankees aux dépens des Rangers du Texas, samedi après-midi à New York alors que la pluie tombait avec de plus en plus d’intensité.

La longue balle d’Andujar est venue effacer la remontée des visiteurs, qui venaient de niveler le pointage en début de septième. Zach Britton a été appelé en relève à David Robertson et il a peiné à retirer des frappeurs.

En deux tiers de manche, il a accordé deux coups sûrs et deux buts sur balles. Il avait alloué un point avant de quitter la rencontre avec les buts remplis à la faveur de Dellin Betances(3-3).

Installé au troisième coussin, Roughed Odor a fait une feinte de partir en direction du marbre, ce qui a déstabilisé Betances, qui a commis une feinte irrégulières permettant aux trois coureurs d’avancer d’un but.

À son deuxième départ dans l’uniforme des Bombardiers du Bronx, Lance Lynn n’a octroyé qu’un point sur cinq coups sûrs et trois buts sur balles tout en éventant huit rivaux.

Aroldis Chapman s’est amené en neuvième pour enregistrer son 30e sauvetage de la saison, mais non sans avoir peiné. Le gaucher a rempli les coussins avant d’obtenir le troisième retrait et mettre fin au débat.

Christ Martin (1-3) a lancé deux tiers de manche, mais il a encaissé la défaite en permettant deux points sur deux coups sûrs, dont le circuit de la victoire à Andujar.

Giancarlo Stanton et Greg Bird ont lancé les favoris de la foule en avance dès la première manche. Le premier avec un circuit en solo et le second avec un double bon un point. Pour Stanton, il s’agissait de sa 29e longue balle.

Neil Walker a produit le troisième point des New-Yorkais à l’aide d’un simple en sixième manche.

Elvis Andrus avec un simple en troisième et Adrian Beltre grâce à un but sur balles en septième ont été à l’origine d’un point dans une cause perdante.