Manchester United: Paul Pogba «fier» d'être capitaine

Le milieu vedette de Manchester United Paul Pogba s'est dit fier d'avoir été nommé capitaine des «Red Devils» lors du match d'ouverture de la Premier League, remporté vendredi face à Leicester (2-1).

«Bien sûr que ça me rend fier, ça me rend heureux de porter ce brassard dans un grand club comme Manchester United», a déclaré Pogba.

«Comme je le dis toujours, je donne toujours le meilleur de moi-même pour les supporters, pour mes coéquipiers, pour les gens qui me font confiance», a ajouté le champion du monde.

Répétant ces propos sur Instagram, le joueur a ajouté «peu importe ce qu'il se passe». Les rumeurs de sa volonté de départ vers Barcelone, ainsi que sa relation tendue avec José Mourinho, ont agité l'été mancunien.

Mais son entraîneur a semble-t-il envoyé un message fort vendredi en lui confiant le brassard. Et le Français a répondu en marquant le premier but de la rencontre sur penalty, en fournissant une performance «monstre» malgré le manque d'entraînement, selon Mourinho. Pogba n'avait en effet repris l'entraînement que lundi avec les «Red Devils», après avoir remporté la Coupe du monde en juillet.

«Ces trois points, c'est ce que nous voulions», a aussi déclaré Pogba. «Bien sûr, la performance n'était pas la meilleure, mais c'est mieux de commencer comme ça et de bien finir que de bien commencer et de mal finir. Nous savons que les joueurs et moi-même n'avions pas beaucoup d'entraînement et nous avons joué un match.»

«Nous savions que nous n'allions pas être à 100%, mais le plus important était de bien commencer la Premier League», a-t-il dit.