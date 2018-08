L’Impact en visite à Salt Lake City

L’Impact n’a pas gagné à ses quatre derniers matchs. S’il veut renverser la tendance, il va devoir jouer un excellent match contre le Real Salt Lake (RSL) ce soir.

Voyez cet affrontement à TVA Sports à compter de 22h.

L’équipe de la capitale de l’Utah est pratiquement invincible au Stade Rio Tinto, où elle présente une fiche 9-1-2 cette saison.

Sa seule défaite à domicile est survenue au second match de la saison, un cinglant revers de 5 à 1 contre Los Angeles FC.

Et ça remet les choses en perspective puisque RSL a inscrit 15 buts en 13 rencontres à domicile. Si on soustrait les cinq buts de cette anomalie contre LAFC, Salt Lake a concédé seulement 10 buts en 12 matchs à la maison.

Pendant qu’Anthony Jackson-Hamel est à nouveau blessé au muscle ischio-jambier, Matteo Mancosu obtient un autre départ comme attaquant.

Le défenseur Rod Fanni soigne une petite blessure à un adducteur. C'est pourquoi Victor Cabrera se retrouve finalement en défense centrale et Jukka Raitala à droite.

Voici le onze partant de l’Impact ce soir :

Voici VOTRE XI partant pour le match de ce soir contre @RealSaltLake



Here is YOUR starting XI for tonight's game v RSL#IMFC #RSLvMTL pic.twitter.com/8l2UBh2LJt