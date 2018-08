Le Crew se sauve avec la victoire

Le Crew de Colombus a marqué dans les arrêts de jeu et s’est sauvé avec une victoire de 1-0, samedi soir, contre le Dynamo de Houston, au Mapfre Stadium.

C’est l’attaquant Gyasi Zardes qui a joué les héros. Il a d’abord bien récupéré un centre de Harrison Afful et a décoché un tir bas qui n’a laissé aucune chance à Joe Willis.

Les deux gardiens ont d’ailleurs été fortement occupés dans cette rencontre avec cinq tirs chaque en leur direction. Zack Steffen en a profité pour réaliser son huitième blanchissage de la saison.

Le gain permet au Crew de solidifier sa quatrième position dans l'Association de l’Est. Il se rapproche également à un seul point du New York City FC et de la troisième place. Pour sa part, le Dynamo ne pouvait se permettre la défaite, alors que la formation du Texas est à la traine dans la course aux éliminatoires dans l’Ouest.