Le Canada est champion des moins de 18 ans

La formation canadienne de hockey des moins de 18 ans a remonté la pente pour l’emporter 6-2 contre la Suède en grande finale de la Coupe Hlinka-Gretzky, samedi, à Edmonton.

En retard 2-0 après un peu plus de 10 minutes en première période, l’entraîneur-chef du Canada, André Tourigny, a décidé de retirer le gardien Nolan Maier de la cage au profit de Taylor Gauthier. Cette décision a fouetté sa troupe et l’unifolié a pris les devants avant la fin de l’engagement.

Sasha Mutala et Kirby Dach ont marqué les deux premiers filets canadiens et le Québécois Alexis Lafrenière a marqué le but vainqueur.

Le prodige de l’Océanic de Rimouski a intercepté une passe en zone défensive et a traversé la patinoire en se moquant de plusieurs adversaires pour finalement déculotter le gardien adverse.

Il a également ajouté le dernier filet des Canadiens en fin de rencontre, en plus d’une mention d'aide. Lafrenière a complété le tournoi avec 11 points.

Les autres réussites des vainqueurs ont été l’œuvre de Josh Williams et de Mutala avec son deuxième du match.

Cette médaille d’or est la 23e en 27 participations à ce tournoi pour le Canada.

Un peu plus tôt dans la journée, la Russie a remporté la médaille de bronze en battant les États-Unis par la marque de 5-4.