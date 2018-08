La quatrième manche suffit aux Mariners

Tirant de l’arrière 2-0 après trois manches, les Mariners de Seattle ont inscrit trois points en quatrième pour prendre les devants et l’emporter 3-2 contre les Astros, samedi soir à Houston.

Les dommages sont tous survenus après deux retraits. Nelson Cruz a frappé un coup sûr avant de venir marquer sur le double de Kyle Seager, qui a ensuite touché la plaque grâce au triple de Chris Hermann. Ryon Healy a complété la manche productive en envoyant Hermann au marbre à l’aide d’un simple.

En deuxième, Tyler White avait produit les deux points des Astros. Son simple a permis à Yulieski Gurriel et Josh Reddick de croiser la plaque.

Wade LeBlanc (7-2) a mérité la victoire en n’accordant que deux points en cinq manches de travail au cours desquelles, il a fait fendre l’air à cinq rivaux. Edwin Diaz a enregistré son 45e sauvetage de la saison en obtenant les trois derniers retraits du match.

Charlie Morton (12-3) a encaissé la défaite. En six manches de travail, il a permis trois points, sept coups sûrs et un but sur balles.