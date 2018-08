Coupe Rogers: choc des générations en demi-finales à Toronto

Les deux demi-finales de la Coupe Rogers à Toronto ont ceci d’intéressantes qu’elles opposent chacune un membre de l’élite du circuit à un jeune joueur très prometteur de la prochaine génération («next-gen»).

C’est donc une journée de tennis à ne pas manquer que TVA Sports vous offre, samedi.

D’abord, la sensation de 19 ans Stefanos Tsitsipas (27e au monde) tentera d’ajouter un autre membre du top-10 à son tableau de chasse. À 15h, le Grec croisera le fer avec le Sud-Africain Kevin Anderson, finaliste du plus récent tournoi de Wimbledon et sixième joueur mondial.

Chose certaine, Tsitsipas ne peut être pris à la légère puisqu’il s’est offert l’ancien numéro un mondial Novak Djokovic et la deuxième tête de série Alexander Zverev dans son parcours jusqu’au carré d’as.

Ensuite, le numéro un mondial Rafael Nadal a rendez-vous avec le Russe de 22 ans Karen Khachanov (39e au monde). Ce dernier a fait mordre la poussière à John Isner et Pablo Carreno-Busta, respectivement huitième et 13e têtes de série. Il a aussi pris la mesure de Robin Haase, le tombeur de Denis Shapovalov.

Vendredi soir, le toujours très combatif Nadal a trimé dur pour venir à bout de Marin Cilic en trois manches de 2-6, 6-4 et 6-4. Inutile de dire que le «Taureau de Manacor» demeure l'homme à battre dans ce tournoi.

Court central (tous les matchs de simple à TVA Sports)

12H30PM

Raven Klaasen (RSA) et Michael Venus (NZL) c. Oliver Marach (AUT) [1] et Mate Pavic (CRO) [1]

Pas avant 3H00PM

Stefanos Tsitsipas (GRE) c. Kevin Anderson (RSA) [4]

Pas avant 6H00PM

Henri Kontinen (FIN) [2] et John Peers (AUS) [2] c. Nikola Mektic (CRO) et Alexander Peya (AUT)

Pas avant 8H00PM

Karen Khachanov (RUS) c. Rafael Nadal (ESP) [1]