Coupe Rogers: Simona Halep en mission à Montréal

La numéro un mondiale Simona Halep est en mission à Montréal et c’est avec un deuxième titre de la Coupe Rogers dans sa mire qu’elle affrontera Ashleigh Barty en demi-finale, samedi.

Les deux joueuses n’ont jamais croisé le fer jusqu’ici dans le circuit.

Ce match vous sera présenté à TVA et à TVA Sports à compter de 13h00. Chez les hommes comme chez les dames, tous les matchs du carré d’as seront présentés à TVA Sports.

Exception faite de la dure bataille qu’elle a livrée d’entrée de jeu à Anastasia Pavlyuchenkova, Halep a été intraitable avec ses adversaires. La Roumaine a dominé Venus Williams 6-2, 6-2, jeudi soir. Elle a fait le même coup à la tombeuse de Maria Sharapova, Carolina Garcia, en signant une victoire de 7-5, 6-1 à ses dépens en quarts de finale.

Barty, 15e tête de série, a notamment disposé de la huitième tête de série Kiki Bertens, vendredi.

En soirée, la championne en titre Elina Svitolina et l’Américaine Sloane Stephens vont en découdre dans l'autre demi-finale. L’une contre l’autre, les deux joueuses montrent une fiche d’une victoire et une défaite.

À VOIR : Les affrontements chez les hommes

Court central (tous les matchs de simple à TVA Sports)

1H00PM

Ashleigh Barty AUS [15] c. Simona Halep ROU [1]

Suivi de

Nicole Melichar (É.-U.) [7] et Kveta Peschke (CZE) [7] c. Ashleigh Barty (AUS) [8] et Demi Schuurs (NED) [8]

Pas avant 6H00PM

Elina Svitolina (UKR) [5] c. Sloane Stephens (É.-U.) [3]

Suivi de

Latisha Chan (TPE) [2] et Ekaterina Makarova (RUS) [2] c. Andreja Klepac (SLO) [6] et María José Martínez Sánchez (ESP) [6]