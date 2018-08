Chelsea et Tottenham rouillés, mais vainqueurs

Débuts compliqués, mais débuts réussis: Chelsea et Tottenham ont suivi samedi l'exemple de Manchester United, vainqueur avec difficulté de Leicester la veille (2-1), pour s'imposer lors de la 1re journée de Premier League.

Dimanche, les deux favoris Manchester City et Liverpool tenteront de faire de même. Le champion en titre se rendra à Arsenal alors que le finaliste malheureux de la Ligue des champions accueillera West Ham.

Première victoire pour Sarri

Les «Blues» ont écrasé Huddersfield (3-0), mais n'ont pas impressionné. Maurizio Sarri, dont l'arrivée tardive il y a moins d'un mois a perturbé la préparation, pourra au moins être rassuré: Chelsea est efficace. Sans briller, les Londoniens ont marqué sur leurs deux seules tentatives en première période.

Le Bleu champion du monde, Ngolo Kanté, a ouvert la marque d'une reprise de volée, puis la recrue Jorginho a converti un penalty. Fort de cet avantage face aux faibles «Terriers», les «Blues» ont déroulé avant qu'Hazard, entré pour le dernier quart d'heure, ne virevolte pour offrir le dernier but à Pedro.

Toutefois, la défense de Chelsea, malgré la présence du gardien le plus cher du monde, Kepa, dans les buts, n'a pas convaincu. Une nouvelle défense à quatre, bien différente de la défense à cinq d'Antonio Conte, dans laquelle David Luiz a multiplié les erreurs et peut s'estimer chanceux de ne pas avoir concédé de but.

Tottenham dans la douleur

Il aura fallu tout le savoir-faire des mondialistes, malgré leur fatigue, pour venir à bout de Newcastle (2-1). Les «Spurs» ont pu compter sur un but du Belge Vertonghen puis un autre de l'excellent Alli pour battre des «Magpies» plutôt séduisants. Tottenham a ensuite pu compter sur la chance, les hommes de Rafael Benitez touchant deux fois les poteaux en seconde période.

«Je suis si fier de la performance, dans les circonstances», a réagi Mauricio Pochettino. «Newcastle est une très bonne équipe et ils ont eu quelques occasions de marquer plus qu'un but, mais dans le football il faut parfois de la chance en plus de l'effort. Nous pouvons faire mieux, bien sûr, et être plus cohérents, mais c'était un défi énorme de tout faire marcher et de se préparer avec les quelques jours que nous avons eus.»

Malheureux promus

Malgré les fortunes dépensées au mercato, Fulham s'est incliné à domicile pour son retour en Premier League. Face à Crystal Palace (0-2), régénéré par la prolongation de Roy Hodgson, les «Cottagers» ont coulé, en dépit d'un très bon match de leur recrue Seri (ex-Nice). Les «Eagles» ont marqué par Schlupp et leur star Zaha pour continuer sur leur lancée de la saison dernière.

Cardiff, promis à faire l'ascenseur, n'a lui pas existé à Bournemouth (2-0). Le champion de D2, le riche Wolverhampton, tentera de sauver l'honneur des promus quand il entrera en lice samedi contre Everton, lui aussi très dépensier cet été.