Une bonne entrée en matière pour Andrew Luck

Le quart-arrière des Colts d’Indianapolis Andrew Luck a disputé un premier match compétitif dans la NFL en plus d’un an, jeudi, et il s’est dit satisfait de la tournure des événements, même s’il a dirigé seulement deux séquences offensives.

Celui ayant raté la saison 2017 à cause d’une déchirure partielle à l’épaule droite a complété six de ses neuf passes pour des gains de 64 verges durant la rencontre préparatoire face aux Seahawks de Seattle.

L’aspect le plus important de sa présence sur le terrain, c’est que celle-ci s’est déroulée sans anicroche.

«J’ai eu beaucoup de plaisir. Il y a encore pas mal de travail à faire, mais ça fait partie du processus. Ce fut un gros pas, a-t-il commenté au site NFL.com. Je n’ai probablement pas été aussi excité de me faire frapper. En encaissant le coup, j’ai réalisé que j’étais bien. Je me suis relevé et j’ai continué.»

Luck et les Colts doivent renouer avec l’action le 20 août en affrontant les Ravens de Baltimore lors d’un autre duel hors-concours.