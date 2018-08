Tsitsipas élimine le champion en titre de la Coupe Rogers

Si le premier match des quarts de finale à Toronto a été à sens unique vendredi alors que Kevin Anderson, finaliste à Wimbledon, n’a eu besoin que de 66 minutes pour battre Grigor Dimitrov en des manches de 6-2, 6-2, le second match présenté en après-midi a été chaudement disputé.

Alexander Zverev, 21 ans, était opposé à Stefanos Tsitsipas, 19 ans, et ce dernier a continué d’épater la galerie en l’emportant 3-6, 7-6 (11) et 6-4 au bout d’une bataille qui a duré deux heures et 28 minutes.

Zverev semblait en bonne posture pour accéder au carré d’as alors qu’il menait 5-3 dans la seconde manche. C’est alors que Tsitsipas, qui avait éliminé nul autre que Novak Djokovic la veille, a sorti un autre lapin de son chapeau. Il a remporté un passionnant bris d’égalité 13-11 pour ensuite imposer sa domination dans la manche décisive.

Tsitsipas, qui occupe la 27e position au classement de l’ATP, est devenu le plus jeune joueur à vaincre trois joueurs du top 10 dans le cadre d’un même tournoi depuis Rafael Nadal en 2006 à Monte Carlo.

C’est la première fois qu’il participera à une demi-finale dans le cadre d’un tournoi Masters 1000. Son adversaire sera Anderson.

«Si vous m’aviez dit au début de l’année que j’allais me retrouver en demi-finale d’un tournoi de cette importance, je ne vous aurais pas cru, a avoué Tsitsipas au reporter de Sportsnet qui a recueilli ses commentaires sur le court central. C’est la réalisation d’un rêve pour moi.»

Un mauvais perdant, ce Zverev

Zverev, de son côté, était d’humeur massacrante lorsqu’il a rencontré la presse, lui qui perdra sa troisième place au classement de l’ATP au priofit de Juan Martin Del Potro.

«J’ai mal joué, j’ai perdu quelque peu ma concentration alors que je menais 5-3 dans la seconde manche et je ne crois pas que mon rival a bien joué. Pour parler franchement, ce fut un match pathétique. Je suis très honnête: j’estime que nous avons tous les deux mal joué», a dit le joueur allemand, à la surprise générale.

Voilà un athlète qu’on peut qualifier de mauvais perdant!

Anderson est en feu

En ce qui a trait à la victoire expéditive d’Anderson, le Sud-Africain de 32 ans continue de jouer le meilleur tennis de sa carrière. Son service est foudroyant (il a dominé 12 à 3 au chapitre des as) et il estime avoir beaucoup amélioré ses retours cette année.

«J’ai mis du temps à atteindre un tel niveau, a dit Anderson, l’un des joueurs les plus sympathiques sur le circuit. La route a été longue et je suis récompensé aujourd’hui pour ma persévérance. Cette victoire contre Dimitrov me réjouit au plus haut point parce qu’il m’avait battu six fois en sept affrontements. Je n’ai pas oublié cette défaite crève-cœur qu’il m’avait infligée en 2014, en quart de finale, à Toronto alors qu’il avait sauvé deux balles de match.»