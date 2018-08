Tiger Woods débute en force mais les éclairs l’empêchent de finir sa ronde

L’Américain Tiger Woods avait réalisé trois oiselets sur sept trous avant que les orages ne viennent arrêter le jeu, vendredi, lors de la deuxième ronde de la 100e édition du Championnat de la PGA, à St. Louis.

Woods avait joué la normale la veille et semblait avoir retrouvé son aplomb. Il a d’ailleurs réussi deux oiselets consécutifs aux deuxième et troisième fanions du Bellerive Country Club. Après avoir réussi la normale au quatrième, il encore réussi un trou sous la normale. Son parcours a été stoppé avant qu’il ne puisse frapper son coup de départ au huitième trou.

Le meneur après 18 trous, l’Américain Gary Woodland a continué son bon travail et détient toujours la tête. Celui-ci n’a pas été embêté par la température et a complété sa journée de travail avec une carte de 66 (-4).

La journée de Woodland a été particulièrement marquée par un aigle sur la normale cinq du 17e trou. Il a aussi réalisé quatre oiselets et deux bogueys lors de son parcours.

Son cumulatif de 130 (-10) lui a permis d’inscrire son nom dans le livre des records du Championnat de la PGA, puisqu’il s’agit du meilleur pointage du tournoi après 36 trous.

Le meneur est pourchassé par son compatriote Kevin Kisner qui se retrouve à moins neuf en vertu de sa carte de 64 (-6). Ce dernier a été particulièrement dominant sur son neuf d’aller avec six oiselets.

En troisième position provisoire, Brooks Koepka a survolé le parcours avec une performance de 63 (-7). L’Américain n’a jamais péché et a réussi sept oiselets.

«J’ai vraiment bien joué, a-t-il dit à la suite de sa journée de boulot. Aujourd’hui [vendredi], mes coups de départ étaient magnifiques, mes approches étaient précises et j’ai réussi les coups roulés de cinq ou six pieds que je me devais de réussir.»

Deuxième après la première ronde, Rickie Fowler a dû ranger ses bâtons après le 10e trou. Il avait retranché deux coups sous la normale à ce moment.

L’unique Canadien en liste, Adam Hadwin, avait déjà trois coups de jouer de plus que la normale après le neuvième trou. Il se trouve donc à +4 présentement, ce qui veut dire qu’il devra trimé dur, s’il veut éviter la coupure.

La seconde ronde reprendra demain vers 7h, alors que la moitié des 156 participants doivent compléter leurs parcours.