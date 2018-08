Stephen Curry près de la normale

Le joueur-vedette des Warriors de Golden State Stephen Curry a remis une carte de 71, un coup au-dessus la normale, lors de la première ronde de la Classique Ellie Mae du circuit Web.com, jeudi, à Hayward, en Californie.

Participant à ce tournoi pour la deuxième fois en autant d’années, la célèbre figure du basketball professionnel occupait ainsi le 104e rang à égalité avant d’amorcer son deuxième 18 trous et avait des chances logiques d’éviter la coupe à mi-chemin de la compétition. D’ailleurs, il a impressionné les observateurs en calant trois oiselets consécutifs pour conclure son neuf de retour, lui qui a amorcé le tournoi au 10e drapeau.

«Ce fut agréable de réussir quelques bons coups tôt dans la ronde et cela a donné des résultats acceptables, a-t-il mentionné sur le site du circuit. L’an passé, il m’a fallu six trous pour réussir un premier oiselet et là, ça m’en a pris 12. Donc, j’ai dû attendre un peu, mais j’ai été soulagé de voir la balle entrer dans la coupe», a poursuivi Curry à propos de son roulé effectué au quatrième trou, une normale 5.

À ses débuts en 2017, l’homme de 30 ans avait conservé un pointage de 74 (+4) lors de chacune de ses deux rondes et avait plié bagage après 36 trous.