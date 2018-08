Pour Klopp, Liverpool peut prétendre au titre

Après avoir été le club le plus dépensier du mercato, Liverpool peut viser le titre de champion de Premier League cette saison, estime l'entraîneur des Reds Jurgen Klopp.

«Il était clair qu'à un moment donné nous allions beaucoup dépenser», a expliqué Klopp en conférence de presse vendredi. «Nous devions bâtir une équipe assez forte pour la Premier League.»

Liverpool a dépensé 176 millions de livres (196 M d'euros) cet été pour recruter deux Brésiliens, le gardien Alisson et le milieu Fabinho, le Guinéen Naby Keita, également milieu de terrain, et l'ailier Suisse Xherdan Shaqiri.

Avant d'affronter West Ham dimanche en championnat, Klopp a expliqué que le club avait beaucoup investi pour constituer une équipe pouvant prétendre à un 19e titre, le dernier en championnat remontant à 1990.

«Il faut avoir un état d'esprit de champion», a déclaré l'entraîneur, en charge de Liverpool depuis 2015 et qui a conduit son précédent club, le Borussia Dortmund à deux titres de Bundesliga.

Il a encore précisé que le club devait progresser en attaque et en défense s'il voulait viser le titre et ne pas terminer, comme la saison dernière, quatrième à 25 points de Manchester City.

«Le champion en titre est Manchester City, ils n'ont perdu aucun joueur et ont gagné Riyad Mahrez, cela ne les rend pas plus faible, nous avons aussi vu jouer Chelsea et avons constaté à quel point ils sont impressionnants», a-t-il expliqué.

Même s'il a atteint la finale de la Ligue des champions la saison dernière, Klopp n'a encore rien remporté avec Liverpool et espère être moins malchanceux cette année. «Nous avons besoin de plus de chance», a-t-il dit. «Quelqu'un m'a dit que nous étions le club le plus malchanceux».