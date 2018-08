Nicolas Roy prêt à passer au niveau supérieur

Le choix de quatrième tour des Hurricanes de la Caroline en 2015, Nicolas Roy, se sent prêt à faire le saut dans la Ligue nationale de hockey dès la saison prochaine.

L’ancien capitaine des Saguenéens de Chicoutimi était de passage à Ste-Foy vendredi soir à l’occasion de la septième édition du Boot Camp Sleeman qui regroupe 60 hockeyeurs professionnels. Il a d’ailleurs aidé l’équipe Mitsubishi à l’emporter au compte de 9-8 en fusillade face au club Benny & Co, composé notamment de David Perron, Yanni Gourde et de Jonathan Huberdeau.

«Le fait d’être au Boot Camp, ça te permet de te comparer à des joueurs établis. À chaque été, je me sens plus fort et plus rapide. Je pense que je suis prêt», a-t-il mentionné avec confiance.

«C’est une première expérience pour moi ici et je trouve ça exceptionnel. Le fait de venir ici et de jouer contre des professionnels avant le camp d’entraînement, c’est assez bon pour se préparer pour la saison», a ajouté le grand attaquant de 6’’4.

La saison dernière, Roy disputait une première saison chez les professionnels avec les Checkers de Charlotte, le club-école des Hurricanes dans la Ligue américaine. En 70 rencontres, il a touché la cible à 11 reprises en plus de se faire complice sur 27 filets.

«J’ai eu un peu besoin d’adaptation au début, mais je pense que plus l’année avançait, plus je prenais confiance», lance-t-il.

Ses bonnes prestations en fin de campagne lui ont donné la chance d’être rappelé par le grand club pour le dernier match de la saison face au Lightning de Tampa Bay au PNC Arena.

«C’était un scénario de rêve. Ton premier match, tu t’en rappelles toute ta vie. Avant le match, je me rappelle que j’étais nerveux, mais les vétérans m’ont aidé à me sentir confortable et ça s’est bien passé».