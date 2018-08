Mohammed Abu jouera en Norvège

Le Crew de Columbus a annoncé vendredi qu’il avait prêté pour une saison le milieu de terrain Mohammed Abu à l’équipe de Valerenga, une organisation évoluant au sein de la première division norvégienne de soccer.

Abu a été embauché par la formation de l’Ohio le 26 janvier 2014. Depuis son arrivée, il a disputé 24 matchs de saison régulière en Major League Soccer, inscrivant une mention d’aide.

«Mohammed est un joueur de qualité et cette décision a été prise pour lui permettre d’accumuler les minutes de jeu et d’assurer son développement», a justifié le directeur sportif et entraîneur-chef du Crew, Gregg Berhalter, sur le site de son club.

Avant de se retrouver à Columbus, le joueur de 26 ans avait effectué des séjours au sein des organisations du Stromsgodset IF, de la ligue élite de Norvège, ainsi que du FC Lorient (de la Ligue 1) et du Rayo Vallecano (de la Liga).