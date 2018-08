Les Angels de Los Angeles ont placé vendredi le nom de leur voltigeur étoile Mike Trout sur la liste des blessés pour une période de 10 jours en raison d’une inflammation au poignet droit.

La décision est rétroactive à lundi. La formation californienne espérait que son joueur-étoile évite un séjour chez les éclopés après qu’il eut reçu une injection de cortisone, mardi, mais ce ne fut pas le cas.

Trout n’a pas enfilé l’uniforme depuis le 1er août. En 372 apparitions au bâton cette saison, il a conservé une moyenne de ,309, frappant 30 circuits et produisant 60 points. De plus, il a touché la plaque à 82 reprises et réussi 21 larcins.

C’est seulement la deuxième fois de sa carrière que le voltigeur de 27 ans doit s’absenter de la compétition.

La cuisse de Joakim Soria le fait souffrir

Par ailleurs, les Brewers de Milwaukee ont placé le nom du lanceur Joakim Soria sur la liste des blessés pour une période de 10 jours.

L’artilleur de 34 ans souffre d’une blessure à la cuisse droite.

Celui-ci avait été acquis des White Sox de Chicago le 26 juillet. Depuis son arrivé à Milwaukee, il maintenu une moyenne de points mérités de 1,24 en sept apparitions sur la butte.

Afin de pallier à l’absence de Soria, les Brewers ont rappelé le lanceur Adrian Houser de leur filiale AAA du Colorado.