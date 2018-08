Mark Hunter redevient directeur général des Knights

Le propriétaire et vice-président des Knights de London dans la Ligue de hockey junior de l’Ontario, Mark Hunter, a repris son rôle de directeur général, vendredi.

Celui-ci a passé les trois dernières saisons dans l’organisation des Maple Leafs de Toronto dans la Ligue nationale de hockey (LNH).

Il a été directeur du développement des joueurs et assistant au directeur général de l’organisation de la Ville Reine.

Avant de se joindre aux Leafs, il a agi à titre de DG des Knights pendant 14 saisons.

«Je suis vraiment heureux d’être de retour à London, a indiqué Hunter sur le site internet de son équipe. Nous avons un groupe fort dans notre organisation et j’ai hâte de travailler avec l’ensemble du personnel, afin de développer une bonne équipe pour nos partisans, pour notre ville et pour notre communauté.»

Les Knights ont aussi annoncé que l’ancien directeur général Rob Simpson devient un directeur général associé.

«Rob et moi, nous travaillerons ensemble tous les jours dans le but d’atteindre les objectifs de l’organisation, a ajouté Hunter. Il [Simpson] a fait un travail fantastique et j’ai hâte de continuer de travailler avec lui.»