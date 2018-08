Les Cubs l’emportent grâce... aux buts sur balles

Les Cubs de Chicago ont profité du manque de précision des lanceurs des Nationals de Washington, vendredi après-midi au Wrigley Field, pour soutirer six buts sur balles et l’emporter 3-2.

Le partant des Nationals Jeremy Hellickson n’avait donné aucun point en plus de n’avoir accordé aucun coup sûr en cinq manches et deux tiers avant de perdre une dure bataille contre Anthony Rizzo. Le joueur de premier but a obtenu une passe gratuite après avoir frappé sept fausses balles.

Hellickson n’a pu lancer une prise par la suite. Si bien que le gérant Dave Martinez l’a retiré de la rencontre après deux passes gratuites, et ce, même s’il n’avait pas octroyé un seul coup sûr.

Sammy Solis (1-2) est venu en relève et il a accordé un simple bon pour deux points à Jason Heyward. Les visiteurs avaient pris les devants 2-0 grâce à des simples productifs de Juan Soto, en première, et Adam Eaton, en deuxième.

En septième, les favoris de la foule ont rempli les coussins grâce à trois simples. La table était mise pour Rizzo qui a obtenu son troisième but sur balles de la rencontre. Il permettait ainsi à Kyle Schwarber de venir marquer le point qui allait devenir celui de la victoire.

Steve Cishek (3-1) a mérité la victoire lui qui a passé deux frappeurs dans la mitaine en deux tiers de manche.

En lançant une neuvième manche parfaite, Pedro Strop a mérité son neuvième sauvetage de la saison.

Le partant des Cubs Kyle Hendricks a œuvré pendant six manches allouant six frappes en lieu sûr et deux points mérités. Il a retiré cinq frappeurs sur des prises.