L’ancien des Blue Jays Esteban Loaiza plaide coupable

L’ancien lanceur du baseball majeur Esteban Loaiza a plaidé coupable, vendredi, à des accusations en lien avec la possession d’une grande quantité de stupéfiants.

Selon le réseau américain NBC, l’homme de 46 ans a été arrêté en février avec plus de 20 kilos de cocaïne qu’il avait l’intention de revendre.

Avec ce plaidoyer de culpabilité, Loaiza fait maintenant face à une possible peine de prison de 10 ans. Il sera fixé sur son sort le 2 novembre prochain.

Selon le procureur dans cette affaire, il est possible que l’ex-lanceur des majeurs soit déporté au Mexique, d’où il est originaire, à la suite de sa peine de prison.

Celui-ci a disputé 14 saisons dans le baseball majeur, de 1995 à 2008, au cours desquelles, il a empoché plus de 43 millions $. Il a notamment porté l’uniforme des Blue Jays de Toronto de 2000 à 2002. Il a été invité à deux reprises au match des étoiles, en 2003 et en 2004. Il a maintenu fiche de 126-114 et une moyenne de points mérités de 4,65 pendant sa carrière.