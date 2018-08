Hilary Knight reviendrait avec Les Canadiennes

Si on se fie aux commentaires de Hilary Knight sur les réseaux sociaux, la vedette américaine du hockey féminin sera de retour avec Les Canadiennes de Montréal, dans la Ligue canadienne de hockey féminin (LCHF), cet automne.

D’abord, la joueuse de 29 ans a publié jeudi soir sur son compte Instagram une photo d’elle lorsqu’elle s’est vu remettre son maillot bleu-blanc-rouge pour la première fois avec les mots-clics #TBT (retour en arrière) et #UnfinishedBusiness (travail incomplet).

«(Je suis) gonflée à bloc pour la saison prochaine!», a écrit l’attaquante en identifiant le compte officiel de l’équipe.

Puis sur sa page Twitter, Knight a partagé avec ses abonnés une vidéo en boucle (GIF) d’une célébration sur glace avec Katia Clement-Heydra, du même club avec la mention «sommes-nous en octobre», identifiant à nouveau le compte officiel des Canadiennes.

Is it October yet? @LesCanadiennes pic.twitter.com/QsTVwHFLQE