Deux circuits suffisent aux Tigers

Les frappeurs des Tigers n’ont réussi que trois coups, mais deux d’entre eux ont été des circuits et c’est ce qui leur a permis de vaincre les Twins du Minnesota au compte de 5-3, vendredi soir à Detroit.

Le pointage était de 1-1 après trois manches de jeu quand Niko Goodrum a brisé cette égalité en expédiant un tir d’Erwin Santana (0-1) par-dessus la clôture. Jeimer Candelario était sur les sentiers.

Dès la manche suivante, Santana a commis un autre faux pas. Cette fois, c’est Jose Inglesias qui a étiré les bras pour sa cinquième longue balle de la saison. Mike Gerber, qui avait produit le premier point des siens à l’aide d’un ballon-sacrifice, l’a devancé à la plaque.

Les Twins ont tenté de combler l’écart avec un point en sixième et un autre en neuvième, mais Shane Greene a fermé la porte pour sauvegarder sa 24e victoire de la saison.

Jordan Zimmerman (5-4) a mérité la victoire après avoir œuvré pendant six manches et un tiers et n’accordant que deux points non mérités sur huit coups sûrs.