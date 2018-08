Coupe Rogers: Place aux quarts de finale à Toronto

TVA Sports sera au rendez-vous, vendredi, afin de présenter les quarts de finale chez les hommes en direct du Aviva Centre de Toronto.

Nous aurons droit à du tennis de qualité aujourd’hui alors que quatre duels au sommet se dérouleront sur le Central Court, alors que le champion en titre du tournoi, l’Allemand Alexander Zverev (2), tentera d'accéder au carré d'as, lui qui ne devra pas se faire surprendre par le jeune de 19 ans Stefanos Tsitsipas. Le Grec a notamment causé toute une surprise, jeudi, lui qui a éliminé le Serbe Novak Djokovic en trois manches âprement disputées.

Le vétéran Robin Haase, qui a éliminé le dernier Canadien en liste en simple, Denis Shapovalov, se mesurera au Russe Karen Khachanov, qui a vaincu, hier, un John Isner (8) à court de solution.

Plusieurs amateurs de tennis auront davantage les yeux rivés sur la première raquette mondiale, l’Espagnol Rafael Nadal (1), qui affrontera le Croate Marin Cilic, sixième tête de série.

Un match très serré attend le public ontarien en début de journée, puisque Kevin Anderson (4) et Grigor Dimitrov se livreront un duel sans merci en lever de rideau.

En double, Djokovic et Anderson affronteront en quart de finale Nikola Mektic et Alexander Peya.

À VOIR: L'horaire de diffusion sur TVA Sports | L'horaire des quarts de finale chez les dames

Centre Court

12H30PM

Kevin Anderson (RSA) [4] c. Grigor Dimitrov (BUL) [5]

Suivi de

Alexander Zverev (GER) [2] c. Stefanos Tsitsipas (GRE)

Pas avant 6H30PM

Karen Khachanov (RUS) c. Robin Haase (NED)

Pas avant 8H00PM

Marin Cilic (CRO) [6] c. Rafael Nadal (ESP) [1]

National Bank Grand Stand

Pas avant 12H30PM

Jean-Julien Rojer (NED) [7] et Horia Tecau (ROU) [7] c. Oliver Marach AUT [1] Mate Pavic CRO [1]

Suivi de

Raven Klaasen (RSA) et Michael Venus (NZL) c. Mike Bryan (USA) [4] et Jack Sock USA [4]

Suivi de

Kevin Anderson (RSA) et Novak Djokovic (SRB) c. Nikola Mektic (CRO) et Alexander Peya (AUT)

Suivi de

Henri Kontinen (FIN) [2] et John Peers (AUS) [2] c. Sam Querrey (USA) et Rajeev Ram (USA)