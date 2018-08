Une équipe de la KHL joue ses matchs locaux à 2600 km de la maison

Il y aura une situation pour le moins particulière dans la Ligue continentale de hockey (KHL) la saison prochaine.

L’équipe dirigée par Bob Hartley, l’Avangard d’Omsk, jouera ses matchs locaux à 2600 kilomètres de la maison, à Balashikha, puisque son aréna n’est pas prêt à accueillir les partisans.

Pour vous donner une idée, c’est l’équivalent de la distance entre Montréal... et Regina. Ça fait quasiment penser lorsque les Expos jouaient à Porto Rico!

