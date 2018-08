L’Omnium britannique a payé le mauvais homme

Les responsables de l’Omnium britannique de golf sont dans l’embarras après avoir remis la somme de 154 480 $ à un homme portant le même nom que Tommy Fleetwood, qui a terminé en 12e place lors du tournoi disputé en juillet.

Selon le quotidien «The Guardian», celui ayant obtenu le montant est un ancien membre de la PGA. L’individu en question est né en 1959 et a déjà tenté de se qualifier pour des événements chez les seniors. Une fois qu’il a pris connaissance de l’erreur, il a contacté son institution financière, puis la direction de l’Omnium.

«Il a parlé aux gens de la banque et ils ne savaient même pas comment lui répondre. C’est là qu’il a réalisé que l’argent était destiné à l’autre Tommy Fleetwood. Il a compris qu’il s’agissait de ses gains du tournoi, a commenté Greg Thorner, un ami du bénéficiaire imprévu et instructeur de golf. Je pense que la direction a gardé des informations sur lui, car il a participé à des compétitions du circuit européen. Au moins, il pourra dire qu’il a déjà gagné 150 000 $ au British Open.»

Pour sa part, le détenteur du 11e rang mondial du classement du golf masculin a préféré rire de cette mésaventure quand il en a été informé.

«Honnêtement, je ne savais rien de cela. Je n’aurais probablement pas su que j’avais été payé ou non, car je ne vérifie pas vraiment. Le tout semble authentique et les responsables examinent ça. Et je suis certain qu’ils se sentent mal à ce sujet. C’est une histoire amusante», a admis le professionnel natif du Royaume-Uni.