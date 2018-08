Les deux premiers choix en action

Baker Mayfield et Saquon Barkley, respectivement le premier et le second choix du dernier encan de la NFL, s’affrontait, jeudi soir, dans le cadre du match de présaison.

Accessoirement, les Browns de Cleveland l’ont emporté 20-10 face au Giants de New York, au Stade MetLife.

Mayfield, des Browns, a réussi 11 passes complétées sur 20 tentatives pour 212 verges par la voie des airs et a réalisé deux passes de touchées.

Le quart Tyrod Tayler a également bien fait. Il a complété cinq passes en cinq tentatives pour 99 verges et un touché.

Pour sa part, Barkley, des Giants, a démarré sa soirée en grand avec une course de 39 verges sur sa première tentative. Son temps d’utilisation a ensuite été limité. Il a terminé sa soirée de travail avec 43 verges de gains en quatre courses.

L’unique majeur des Giants a été la réalisation du porteur de ballon Jalen Simmons. La formation de la Grosse Pomme a utilisé trois quarts-arrière dans cette rencontre. Le quart partant de l’organisation, Eli Manning, a réussi quatre passes pour 26 verges de gains.