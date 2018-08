Les cinq vedettes à suivre cette année en Ligue 1

Une légende du football qui rêve encore de trophées au crépuscule de sa carrière ou encore le joueur le plus cher de l'histoire en reconquête: de Buffon à Neymar, en passant par les ambitieux Dimitri Payet et Memphis Depay, focus sur les cinq stars attendues de la Ligue 1.

Buffon, la classe à l'Italienne

Sourire charmant, clins d'oeil à gogo, et aura légendaire: à 40 ans, Gianluigi Buffon va découvrir son premier championnat étranger sous les couleurs de son troisième club professionnel, après 27 ans en Italie passés à Parme (1991-2001) et la Juventus Turin (2001-2018), dans la peau d'une superstar qui a déjà conquis son nouveau public.

Comment pourrait-il en être autrement pour l'emblématique gardien de la Squadra Azzura, dont l'élégance autant que le niveau affiché tout au long de son immense carrière ont grandement contribué à sa venue à Paris malgré son âge avancé ? Le champion du monde 2006, qui n'a jamais remporté la Ligue des champions, espère avant tout aider son nouveau club à concrétiser ses rêves de conquête européenne.

Neymar, reconquête obligatoire

La saison II de Neymar au PSG sera-t-elle celle de la consécration ? Si le bilan du premier acte laisse un goût d'inachevé davantage en raison des polémiques à répétition et son incapacité à faire passer un cap en Ligue des champions, objectif suprême du club parisien, «Ney» a déjà éclaboussé la L1 de son talent la saison dernière (19 buts et 13 passes décisives).

Mais un an après l'officialisation du «transfert du siècle» qui a poussé le PSG à dépenser 222 millions d'euros pour le débaucher du FC Barcelone, Neymar, dont l'aura ne semble pas avoir bougé d'un iota auprès des supporters parisiens, a plusieurs choses à faire oublier. Outre le «penaltygate», ou encore son opération polémique au Brésil, le «crack» brésilien a encore déçu avec ses simulations polémiques lors du Mondial-2018. A lui de refaire parler uniquement de ses qualités techniques extraordinaires dès dimanche contre Caen.

Mbappé, nouveau statut

Champion du monde avant même d'avoir 20 ans, l'adoubement de la légende Pelé, et son portrait projeté sur les Champs-Elysées: débarqué à Paris l'été dernier dans la peau d'un grand espoir, Kylian Mbappé va aborder sa deuxième saison parisienne dans la peau d'une superstar qui n'a plus rien à envier au «crack» Neymar.

Signe de son nouveau statut de «deuxième étoile» du club, l'attaquant de 19 ans a choisi un nouveau numéro, le 7 (il portait le 29 lors de sa première saison), ajoutant qu'il comptait «s'affirmer un peu plus» avec ce «numéro historique». «Le numéro donne aussi une indication sur tes ambitions, le joueur que tu veux être. C'est un nouveau départ, avec un numéro comme ça on part bien», a-t-il déclaré sur les réseaux sociaux du PSG. De quoi viser le Ballon d'Or à la fin de l'année ?

Memphis, confirmer l'étincelle

Si Lyon a réussi à décrocher son ticket pour la Ligue des champions après une deuxième partie de saison éblouissante, c'est en grande partie grâce à lui: Memphis Depay, qui a enfin justifié son important transfert de janvier 2017 (25 M EUR, bonus compris), a inscrit 19 buts dont un triplé salvateur lors de l'ultime journée.

Mais à l'instar de son capitaine Nabil Fekir, sera-t-il toujours à Lyon après le 31 août et la clôture du mercato estival ? «Demandez à n'importe quel joueur, nous voulons tous jouer dans les meilleurs clubs et les meilleurs championnats. Donc si un grand club vient et fait une offre, nous discuterons mais je suis très heureux à Lyon», a-t-il lâché après le dernier match de préparation contre Chelsea, mercredi. Un nouveau dossier épineux pour Jean-Michel Aulas ?

Payet, revanche attendue

Il avait de bonnes chances de figurer sur la liste des 23 Bleus et de décrocher la deuxième étoile. Mais le capitaine de l'Olympique de Marseille Dimitri Payet a tout perdu à cause d'une blessure aggravée lors de la finale de l'Europa League. A-t-il enfin séché ses larmes au moment d'aborder la nouvelle saison ?

«Il est bien, super motivé», a assure Rudi Garcia, interrogé sur l'état moral de son meneur de jeu. «Bien évidement qu'il faudra faire avec moi cette année !», a renchéri Payet, revanchard, qui aura pour mission de mener l'OM sur le podium cette saison. À condition de se montrer plus régulier que l'an dernier.