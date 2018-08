Les champions perdent d’entrée de jeu

Les champions du dernier Super Bowl, les Eagles de Philadelphie, ont perdu 31-14 face au Steelers de Pittsburgh, jeudi soir, dans un match de la présaison présenté au Lincoln Financial Field.

Il faut cependant préciser que beaucoup de vétérans étaient laissés de côté pour l’affrontement. Les quarts-arrière numéro un et deux des Eagles, Carson Wentz et Nick Foles, n’étaient pas en uniforme.

C’est Nate Sudfeld qui a vu le plus d’action. L’athlète de 24 ans a complété 10 de ses 14 passes tentées pour des gains de 140 verges et deux touchés. Il a également été intercepté à deux reprises.

Du côté des gagnants, le receveur de passe JuJu Smith-Schuster a épaté la galerie avec un touché de 71 verges en début de rencontre. Cette réception fut cependant son unique attrapé de la soirée.

L’état-major des Steelers avait aussi décidé de ne pas envoyer dans la mêlée son quart-arrière partant, Ben Roethlisberger. C’est Joshua Dobbs qui a tenté le plus de passes avec 13. Il en a complété neuf pour 91 verges, un touché et une interception. Le quart Jones Landry a été parfait sur ses quatre passes tentées pour 83 verges de gains et un majeur.