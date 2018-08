Le Rouge et Or embauche un plaqueur des Faucons

Alexandre Deblois poursuivra sa carrière avec le Rouge et Or de l’Université Laval à l’automne 2019.

Meneur pour les sacs dans le circuit collégial Division 1 l’an dernier avec huit, le plaqueur des Faucons de Lévis-Lauzon a aussi considéré les Carabins de l’Université de Montréal et le Vert & Or de l’Université de Sherbrooke avant de trancher.

«Mes entraîneurs Carl Gourgues et Samuel Hébert ont porté les couleurs du Rouge et Or, a raconté Deblois pour expliquer son choix. Mes amis Philippe Robitaille et Joanik Masse sont à Laval. Nous jouons ensemble depuis les rangs scolaires avec les Corsaires de Pointe-Lévy. Avec les départs imminents à Laval et les besoins de l’équipe sur la ligne défensive, le moment était opportun d’aller à Laval. Je ne pouvais pas laisser passer une telle opportunité.»

Ayant fait grimper le pèse-personne à 240 livres pendant la saison morte, un gain de 20 livres, Deblois croit qu’il peut tirer son épingle du jeu à l’intérieur dans les rangs universitaires. «Quand tu as affronté des gars comme Robitaille, Olivier Côté et Samuel Lefebvre, tu as appris en te frottant aux meilleurs, a-t-il souligné. Je suis confiant de bien faire comme plaqueur, mais je peux aussi évoluer comme ailier défensif. Je vais aussi prendre quelques livres l’hiver prochain, mais je ne veux pas perdre de vitesse.»

Motivation

Auteur de huit sacs l’an dernier, Deblois entend poursuivre sur sa lancée. «Je veux faire mieux, a précisé celui qui disputera sa 4e campagne avec les Faucons. Notre entraîneur de position (Samuel Hébert) est persuadé que nous aurons la meilleure ligne défensive du circuit collégial, et son objectif est qu’on termine, moi et l’autre plaqueur Édouard Bérubé-McGee, la saison avec 20 sacs. Nous sommes bien motivés.»

Deblois fera ses débuts universitaires en janvier prochain en administration des affaires.

Coéquipier de Deblois, le joueur de ligne offensive Cédric Larouche a de son côté opté pour le Vert & Or.

Par ailleurs, les Carabins de l’Université de Montréal ont confirmé, jeudi, la venue de Nathan Laflamme pour la prochaine saison. Le demi défensif du Phénix d’André-Grasset a notamment réussi quatre interceptions l’an dernier.