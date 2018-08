Le Pro-Am Gagné-Bergeron peut dire mission accomplie

Pas moins de 10 000 personnes seront présentes, jeudi soir, à la 10e édition du Pro-Am Gagné-Bergeron alors que près d’une vingtaine de hockeyeurs professionnels fouleront la glace du Centre Vidéotron de Québec afin de disputer une rencontre amicale avec des amateurs.

Plusieurs joueurs de la LNH, dont Phillip Danault, Brad Marchand et Jonathan Marchessault, participent à ce match caritatif. Les profits seront remis à cinq organismes venant en aide aux enfants défavorisés ou handicapés de la région de Québec. Au total, 400 000 $ ont été amassés.

En entrevue sur les ondes de TVA Sports 2, les organisateurs de l’événement, soient le joueur de centre des Bruins de Boston Patrice Bergeron et l’ex-attaquant des Flyers de Philadelphie Simon Gagné, ont affirmé qu’ils ne pouvaient pas espérer mieux comme fonds amassés pour une cause qui leur tenait à cœur.

«C’est grâce à nos amis et à nos coéquipiers de la LNH qu’on peut avoir un match comme ça qui attire beaucoup de monde, a expliqué Patrice Bergeron avec un large sourire, c’est difficile de faire des gros noms de la LNH en pleine saison morte, mais souvent les gars font leur possible pour se libérer et on est très reconnaissant pour ça.»

«Le fait qu’autant de personnes aient décidé de venir voir un match à Québec en plein jour de la semaine en été démontre que Québec est une ville de hockey et que les personnes ici sont de véritables passionnés», a ajouté Gagné de son côté.

