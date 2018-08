Gio Gonzalez s’occupe des Braves

Le partant des Nationals Gio Gonzalez n’a concédé qu’un point en plus d’en inscrire un lui-même dans une victoire de 6-3 aux dépens des Braves d’Atlanta, jeudi à Washington.

Gonzalez (7-8) a œuvré au monticule pendant sept manches, donnant six coups sûrs et un but sur balles aux visiteurs. Au troisième tour au bâton, il a également frappé son troisième coup sûr de la campagne. Il a ensuite croisé le marbre grâce à un but sur balles de Juan Soto.

L’artilleur montre ainsi une moyenne de points mérités de 3,89 et une moyenne au bâton de ,077 depuis le début de la campagne.

Quatre points sans réplique

Gonzalez a toutefois permis aux Braves de prendre les devants dès la deuxième manche en effectuant un tir au goût de Nick Markakis, qui l’a expulsé de l’autre côté de la clôture.

S’assurant de garder son équipe dans le match en créant l’égalité, Gonzalez a ensuite vu ses coéquipiers Anthony Rendon (ballon-sacrifice), Michael A. Taylor (circuit) et Daniel Murphy (double) produire les trois points suivants.

Des simples de Ryan Zimmerman et de Mark Reynolds en huitième manche ont ensuite été à l’origine de deux points qui ont donné un coussin confortable aux Nationals.

Le partant des Braves Anibal Sanchez n’avait alloué qu’un coup sûr en deux manches lorsqu’il a été atteint d’une flèche de Taylor en troisième. Il a quitté le match. Le remplaçant sur la butte, Wes Parsons (0-1) a donné quatre points, six coups sûrs et trois buts sur balles en cinq manches à ses débuts dans les ligues majeures.

Ronald Acuna fils a cogné un circuit dans un deuxième match de suite pour les Braves. Il en compte 13 à son dossier cette année.

Atteint de deux lancers au-dessous du genou cette semaine, Bryce Harper n’était pas en uniforme pour les favoris locaux.