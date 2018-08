Everton recrute Yerry Mina, Andre Gomes et Bernard

Le défenseur central Yerry Mina (Barcelone) a rejoint Everton, tout comme l'ailier brésilien Bernard (libre) et le milieu portugais Andre Gomes (Barça), ont annoncé les deux clubs jeudi, à quelques minutes de la fin officielle du mercato de la Premier League.

Selon le FC Barcelone, qui dispose d'une clause de rachat, Everton a déboursé 30,25 millions d'euros (plus 1,5 M EUR de bonus) pour Mina, le géant Colombien (1,95 m).

Mina (23 ans), qui était une cible de Lyon, a été révélé à la Coupe du monde en Russie, après avoir rejoint le Barça en janvier en provenance de Palmeiras.

Peu utilisé la saison passée, l'international portugais Gomes (25 ans) est allé chercher du temps de jeu avec Everton, après avoir manqué la Coupe du monde en Russie. Il est prêté jusqu'à la fin de la saison, a précisé le Barça.

L'ailier Bernard (25 ans), en fin de contrat après cinq saisons au Shakhtar Donetsk, a aussi rejoint Everton pour les quatre prochaines saisons, a communiqué le club anglais.

���� | Bernard signs a four-year contract with the Blues!



Bem vinda, @b_10duarte!



�� More: https://t.co/UMMPXU2WVu pic.twitter.com/MycJhWudiz