Cette semaine dans l’univers de la WWE : Les débuts de Ronda Rousey à Raw

• Ronda Rousey a finalement fait ses débuts dans une arène à Raw dans un match face à Alicia Fox. Malgré ses excellentes aptitudes, on la protège encore alors qu’on a gardé le combat relativement court, en plus de lui donner Natalya et Alexa Bliss aux abords du ring. Comme à chacun de ses combats, elle s’est très bien débrouillée. J’ai particulièrement aimé quand elle a été chercher sa foule après une manœuvre. La foule le lui a bien rendu. C’est un détail, mais souvent un détail qui fait une grosse différence dans la réaction que les partisans vont avoir pendant un match.

• Comme mentionné la semaine dernière, les enregistrements de la Classique Mae Young se déroulaient en Floride mercredi et jeudi. Je ne vous dévoilerai pas les résultats, mais selon un de mes contacts qui assistait aux enregistrements, la Québécoise Vanessa Kraven a bien performé. Il y avait une aura autour d’elle grâce à sa stature et elle a démontré de l’émotion tout au long du combat. Les matchs seront présentés les mercredis soirs sur la chaîne de la WWE, après NXT, à raison d’une heure par semaine et ce, à compter du 5 septembre. Voici en attendant la parade des lutteuses qui en font partie.

• Quelle superbe entrevue entre Renee Young et Paul Heyman. Ce dernier est tellement mais tellement talentueux, c’est fou! Une grande performance de Heyman qui ajoute beaucoup à l’histoire entre Brock Lesnar et Roman Reigns. Je commence tranquillement à y gagner de l’intérêt et j’en ai certainement plus que pour leur match à WrestleMania et au Greatest Royal Rumble.

• J'avais oublié d'en parler la semaine dernière, mais Glenn Jacobs, mieux connu sous le nom de Kane, a remporté l'élection à la mairie du comté de Knox, dont fait partie la ville de Knoxville au Tennessee. Il s'agit du lutteur ayant remporté la plus importante élection depuis que Jesse Ventura est devenu gouverneur du Minnesota en 1999.

• Dans l'histoire, une dizaine de lutteurs ont pris un virage politique à la fin de leur carrière, dont plusieurs Japonais tels qu'Antonio Inoki, Atsushi Onita, Great Sasuke, Hiroshi Hase, Kintaro Oki, ainsi que Ludvig Borga en Finlande. Il ne faut pas oublier Linda McMahon qui fait partie du cabinet du président Trump depuis son entrée en fonction. Cependant, cette dernière n'a pas été élue par les citoyens, étant tout simplement nommée par le président.

• Au Québec, bien des gens se souviennent de Johnny Rougeau, qui avait tenté sa chance comme candidat indépendant, ainsi que Paul Vachon, qui s'était présenté pour le NPD. Rougeau avait terminé 4e dans la circonscription de Dorion en 1966. Vachon, pour sa part, avait terminé 3e dans Brome-Missisquoi en 1988, 4e dans Hochelaga-Maisonneuve en 1993 et 5e lors d'une élection partielle en 1995, de retour dans Brome-Missisquoi. L’ancien lutteur des années 1990 et 2000 François Choquette est pour sa part dans son deuxième mandat comme député pour le NPD dans Drummond.

• Je vous parlais la semaine dernière que j'avais l'impression qu'on avait ramené Sasha Banks et Bayley ensemble afin de tranquillement préparer le duel entre les Four Horsewomen de Ronda Rousey, Shayna Baszler, Marina Shafir et Jessamyn Duke et les Four Horsewomen de Charlotte Flair, Becky Lynch, Banks et Bayley. Rien pour aider mes suspicions, c'était autour de Flair et Lynch de faire équipe cette semaine et elles se sont même permis de faire référence à leurs amies à Raw. Evolution serait une belle plate-forme pour ce match qui pourrait avoir lieu à Survivor Series.

• Malgré l’annonce du directeur général de NXT, William Regal, Aleister Black est blessé et ne fera pas partie du match à NXT TakeOver. À moins d'un changement majeur, ce sera Ciampa contre Gargano pour le titre de NXT à Brooklyn samedi le 18 août.

Matchs de la semaine

1) Le New Day c. La Barre

2) Tony Nese et Buddy Murphy c. Lince Dorado et Kalisto

3) Johnny Gargano c. Aleister Black

Vidéos de la semaine

Ce que nous n’avons pas vu de l’entrevue de Paul Heyman à Raw



La connexion Boss ‘n’ Hug contrée par le retour de Ruby Riott



Rollins ne peut rien faire contre deux adversaires



Résultats rapides

Jacksonville, Floride

• Roman Reigns a battu Baron Corbin

• Bobby Roode a défait Mojo Rawley

• Rezar, acc. par Akam a vaincu Titus O’Neil, acc. par Apollo Crews et Dana Brooke

• Jinder Mahal, acc. par Kevin Owens et Sunil Singh a battu Braun Strowman par disqualification

• Dolph Ziggler et Drew McIntyre ont défait Seth Rollins

• L’Équipe B (Bo Dallas et Curtis Axel) a vaincu Les Revival (Dawson et Wilder)

• Sarah Logan et Liv Morgan ont battu Sasha Banks et Bayley

• Ronda Rousey, acc. par Natalya a défait Alicia Fox, acc. par Alexa Bliss

Vidéos de la semaine

Aiden English s’excuse...



...puis recommence!



AJ Styles répond à Samoa Joe!



Que j’ai hâte de voir ce match à SummerSlam!



Résultats rapides

Orlando, Floride

• Becky Lynch et Charlotte Flair ont battu les IIconics (Billie Kay et Peyton Royce)

• Zelina Vega, acc. par Andrade « Cien » Almas a défait Lana, acc. par Rusev

• Shinsuke Nakamura a vaincu R-Truth

• Les Frères Bludgeon ont battu 3SK

• Le New Day, acc. par Xavier Woods a défait La Barre (Sheamus et Cesaro) pour remporter le tournoi et ainsi affronter les Frères Bludgeon pour le championnat par équipe à SummerSlam

Vidéo de la semaine

On ne peut pas se tromper avec Murphy et le Lucha House Party!



Résultats rapides

Orlando, Floride

• Tony Nese et Buddy Murphy ont battu Lince Dorado et Kalisto, acc. par Gran Metalik

• Noam Dar a défait Sean Maluta

• Hideo Itami a vaincu Mustafa Ali

Vidéo de la semaine

Un nouveau venu à NXT et vous ne voulez pas le manquer!



Résultats rapides

Winter Park, Floride

• Nikki Cross a battu Amber Nova

• Kassius Ohno a défait Adrian Jaoude

• Keith Lee a vaincu Marcel Barthel

• Taynara Conti a battu Vanessa Borne pour se qualifier pour la Classique Mae Young

• Il n’y a pas eu de vainqueurs entre Johnny Gargano et Aleister Black

Ceci complète le tour d’horizon à la WWE pour cette semaine.

