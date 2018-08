Angleterre: Lucas Perez signe à West Ham

L'avant-centre espagnol d'Arsenal Lucas Perez (29 ans) s'est engagé avec West Ham pour les trois prochaines saisons, ont annoncé les «Hammers», jeudi, à quelques heures de la clôture du mercato de la Premier League.



Selon la presse britannique, le montant du transfert est de 4 millions de livres (4,4 millions d'euros).



Perez avait rejoint les «Gunners» en 2016 en provenance du club espagnol de La Corogne. Après une saison à Arsenal, il était retourné au Deportivo en prêt la saison passée, inscrivant huit buts et délivrant six passes décisives en Liga.



L'Espagnol est la huitième recrue de West Ham, avec Ryan Fredericks (Fulham), Lukasz Fabianski (Swansea), Issa Diop (Toulouse), Jack Wilshere (Arsenal), Aindriy Yarmolenko (Dortmund), Fabian Balbuena (Corinthians) et Felipe Anderson (Lazio).