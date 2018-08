Un programme double partagé à Washington

Les Braves d’Atlanta et les Nationals se sont divisé les honneurs d’un programme double, mardi à Washington.

En soirée, Sean Newcomb a limité les Nationals à un point dans un gain de 3-1 des visiteurs qui s’est décidé lors de la manche ultime. L’artilleur a donné cinq frappes en lieu sûr et deux buts sur balles en six manches.

La victoire est néanmoins allée au dossier de Jesse Biddle (3-0), tandis qu’A.J. Minter a enregistré un neuvième sauvetage depuis le début de la campagne.

De l’autre côté, Max Scherzer a alloué quatre coups sûrs et une passe gratuite en sept manches. Kelvin Herrera (2-3) était sur la butte en neuvième lorsque Charlie Culberson a donné les devants aux siens avec un circuit en solo et qu’Ender Inciarte a augmenté l’avance avec un triple productif.

Juan Soto a été à l’origine du seul point des favoris locaux.

Harper et Zimmerman s’amusent

Dans le premier duel, nettement plus offensif, Bryce Harper et Ryan Zimmerman ont frappé des circuits un à la suite de l’autre en quatrième manche et les Nationals l’ont emporté 8-3.

Après les claques en solo de leurs piliers, les favoris de la foule n’ont plus jamais regardé en arrière.

Ils ont d’ailleurs produit deux autres points avant la fin de la manche grâce à des simples de Trea Turner et de Soto.

Harper et Zimmerman se sont aussi illustrés en sixième. Harper a poussé Turner au marbre à l’aide d’un simple tandis que Zimmerman a produit deux points à l’aide d’un double.

Jefry Rodriguez (1-1) a été crédité de la victoire. En cinq manches de travail, il n’a permis qu’un point et trois coups sûrs.

La défaite est allée à la fiche de Kolby Allard (1-1), qui a concédé quatre points en deux tours au bâton.