Un nouveau défenseur au D.C. United

Le D.C. United a acquis le défenseur Vytautas Andriuskevicius des Timbers de Portland en retour d’un montant d’allocation ciblé de 50 000 $, a annoncé l’équipe de Washington mercredi.

En trois campagnes avec les Timbers, Andriuskevicius, communément appelé Vytas, a marqué un but en plus de réaliser cinq passes décisives.

«Vytas a les habiletés que l’on recherche chez un défenseur. Il est capable d’appuyer l’attaque tout en ayant les aptitudes pour aider le groupe défensivement, a expliqué le directeur général du D.C. United, Dave Kasper, dans un communiqué. Nous sommes excités d’ajouter Vytas à notre brigade défensive pour la fin de la saison.»

Le D.C. United occupe présentement la dernière place dans l’Association de l'Est, 11 points derrière l’Impact de Montréal et le Revolution de la Nouvelle-Angleterre et le dernier rang donnant accès aux séries éliminatoires.