Tiger Woods n’est pas au sommet de sa forme

L’ancien numéro 1 mondial du golf masculin Tiger Woods souhaite ne pas trop souffrir sur les verts du Bellerive Country Club de St. Louis, où se déroulera le Championnat de la PGA à compter de jeudi.

L’Américain a admis que la douleur le tenaillait depuis quelque temps, lui qui a conclu à égalité au 31e rang lors de l’Invitation Bridgestone présentée le week-end dernier. Après de dures journées de travail, il a dû prendre trois bains froids lundi pour se remettre sur pied.

«Je voulais seulement tenter de réduire l’inflammation et de m’assurer d’être prêt pour le reste de la semaine, a-t-il déclaré au site de la PGA. Où ça fait mal exactement? Partout.»

Ayant eu sa part d’ennuis au plan physique durant les dernières années, Woods a également pu se ménager un peu, mardi, car les orages l’ont contraint à s’entraîner sur cinq trous uniquement.

«J’avais besoin de ce repos. J’ai fait plusieurs exercices d’assouplissement, surtout pour ma jambe, a-t-il ajouté. Il y a certains jours où je n’aurai plus la vitesse et la flexibilité d’autrefois. [...] J’ai 42 ans et j’ai eu quatre opérations au dos. Donc, les choses seront différentes à chaque jour et la question est de bien gérer cela.»

«Je n’avais pas ces problèmes au début de ma carrière, puisque je n’avais pas de point fixe dans mon dos. Mon genou me faisait beaucoup mal, mais je pouvais jouer malgré tout. En revanche, prendre une chance avec ma colonne vertébrale est une toute autre histoire», a-t-il continué.

En bonne compagnie

Pour sa première ronde qui s’amorcera au 10e fanion du parcours, jeudi, le «Tigre» aura des joueurs de renom comme partenaires de jeu, soit Justin Thomas et Rory McIlroy, qui occupent respectivement les deuxième et cinquième échelons du classement international. Cependant, le détenteur du 51e rang préfère peaufiner son jeu et non pas regarder ceux qu’il va côtoyer en matinée.

«Je vais essayer de faire quelques trous avant le début du tournoi pour être préparé pour un départ hâtif, a-t-il résumé au réseau CBS Sports, tout en étant conscient de la chaleur accablante qui risque de compliquer la tâche des golfeurs. Même quand j’étais à mon mieux, c’était le même processus : il faut se reposer et ne pas dépenser son énergie dans les rondes d’entraînement afin d’être à notre mieux physiquement et mentalement le jeudi.»