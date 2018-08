Lucas Janson aidera le Toronto FC

Le Toronto FC a acquis mercredi l’attaquant Lucas Janson par le biais d’un prêt du Club Atletico Tigre, équipe de la première division argentine de soccer.

L’homme de 23 ans, obtenu grâce à une somme d’allocation ciblée, a passé les six dernières campagnes avec cette organisation. Il a inscrit 10 buts et autant de mentions d’aide en 82 rencontres de la principale ligue de son pays natal.

«Lucas est un joueur jeune et dynamique ayant l’habileté pour évoluer comme milieu offensif au centre et sur les ailes, notamment, a déclaré dans un communiqué le directeur général de l’équipe ontarienne, Tim Bezbatchenko. Nous voulions amener un élément nous donnant plusieurs options à l’attaque et Lucas comble ce besoin.»

Janson s’était joint à Tigre avant le début de la saison 2012-2013, après avoir porté l’uniforme de la formation des moins de 20 ans.