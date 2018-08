Les Braves assomment les Nationals

Les Braves d’Atlanta ont claqué trois circuits de plus d’un point et l’ont emporté par la marque de 8-3 contre les Nationals, mercredi à Washington.

Charlie Culberson a parti le bal en deuxième manche quand il a propulsé l’offrande de Tommy Milone alors que Johan Camargo et Tyler Flowers étaient sur les sentiers.

En quatrième, Flowers et Ronald Acuna fils ont pour leur part chacun frappé des longues balles de deux points.

Du côté des favoris de la foule, Bryce Harper a lui aussi envoyé la balle dans les gradins pour obtenir son 28e circuit de la saison.

Mike Foltynewicz (9-7) a été crédité de la victoire, lui qui a permis trois points, dont un seul mérité, et six coups sûrs en cinq manches et deux tiers.

Milone (1-1) a connu un départ moins efficace pour les Nationals, concédant sept points sur 10 frappes en lieu sûr en six tours au bâton.