La coupe Stanley au Danemark pour la première fois de l’histoire

La coupe Stanley était de passage au Danemark pour la toute première fois de l’histoire, mercredi.

Grâce à Lars Eller et à la récente conquête des Capitals de Washington, les Danois ont enfin pu voir de près le trophée de Lord Stanley. Le moment a évidemment été immortalisé.

Eller a notamment visité son école primaire et l’aréna où il a donné ses premiers coups de patins.

The #StanleyCup in Denmark for the first time in history #ALLCAPS @lellerofficial pic.twitter.com/X70yFPyJcY