Coupe Rogers: Denis Shapovalov à un gain des quarts de finale

TVA Sports suivra de très près les matchs de troisième tour chez les hommes, jeudi à Toronto, alors que Denis Shapovalov, seul Canadien toujours en vie en simple, devra offrir toute une performance s’il souhaite accéder aux quarts de finale de la Coupe Rogers pour une deuxième année consécutive.

Shapovalov sera opposé au vétéran de 31 ans Robin Haase, qui occupe présentement le 39e échelon du classement de l’ATP. Haase a d’ailleurs commis une surprise dès son premier match en Ontario cette année, lui qui a éliminé le Japonais Kei Nishikori en deux manches de 7-5 et 6-1.

Un autre match risque d’être fort prometteur, puisque le Russe Daniil Medvedev, tombeur de Félix Auger-Aliassime au deuxième tour, fera face à l’Allemand Alexander Zverev (2) lors des huitièmes de finale.

Le Serbe Novak Djokovic sera également en action, jeudi, alors qu’il se mesurera à la sensation grecque Stéfanos Tsitsipás, âgé de seulement 19 ans.

Les hostilités commenceront à partir de 11h avec l’affrontement mettant en vedette le Hongrois Grigor Dimitrov (5) et l’Américain de 20 ans et 41e raquette mondiale, Frances Tiafoe, qui a notamment éliminé le Canadien Milos Raonic au deuxième tour.

À VOIR: L'horaire de diffusion sur TVA Sports | L'horaire de jeudi chez les dames

Centre Court

11HAM

Grigor Dimitrov (BUL) [5] c. Frances Tiafoe (USA)

Pas avant 12H30PM

Stefanos Tsitsipas (GRE) c. Novak Djokovic (SRB) [9]

Suivi de

Mike Bryan USA [4] et Jack Sock USA [4] c. Gagnants inconnus

Pas avant 6H30PM

Robin Haase (NED) c. Denis Shapovalov (CAN)

Pas avant 8H00PM

National Bank Grand Stand

11H00AM

Raven Klaasen (RSA) et Michael Venus (NZL) c. Lukasz Kubot (POL) [5] et Marcelo Melo (BRA) [5]

Pas avant 12H30PM

Ilya Ivashka (BLR) c. Kevin Anderson (RSA) [4]

Suivi de

Alexander Zverev (GER) [2] c. Daniil Medvedev (RUS)

Suivi de

Kevin Anderson (RSA) et Novak Djokovic (SRB) c. Pierre-Hugues Herbert (FRA) [3] et Nicolas Mahut (FRA) [3]

Suivi de

Karen Khachanov (RUS) c. John Isner (USA) [8]

Court 1

11H00 AM

Jamie Murray (GBR) [6] et Bruno Soares (BRA) [6] c. Nikola Mektic (CRO) et Alexander Peya (AUT)

Pas avant 1H00PM

Oliver Marach (AUT) [1] et Mate Pavic (CRO) [1] c. Grigor Dimitrov (BUL) et David Goffin (BEL)

Pas avant 4H00PM

Diego Schwartzman (ARG) [11] c. Marin Cilic (CRO) [6]

Court 4

Pas avant 4h20PM

Juan Sebastian Cabal (COL) [8]et Robert Farah COL [8]c. Sam Querrey (USA) et Rajeev Ram (USA)