Coupe Rogers: Simona Halep de retour en action jeudi

Après une journée d'affrontements interrompus par la pluie, mercredi à Montréal, TVA Sports reprend l’action, jeudi, en vous présentant les matchs de deuxième et troisième tour chez les dames.

La chaîne diffusera notamment sur ses ondes la reprise de la rencontre de la première raquette mondiale, Simona Halep, qui tirait de l’arrière, mercredi, 3-4 au premier set face à la Russe Anastasia Pavlyuchenkova avant que les intempéries se mettent de la partie. La Roumaine aura ainsi l’occasion, grâce à cette journée de repos, de prendre les commandes de ce match afin d’accéder au troisième tour du tournoi.

Jeudi sera également le jour du premier match de la Danoise Caroline Wozniacki (2), qui se mesurera à la Biélorusse Aryna Sabalenka.

L’Américaine Venus Williams sera de son côté en action sur le court Banque Nationale alors que la 13e tête de série disputera son match de deuxième tour face à la Roumaine Sorana Cîrstea, classée 54e raquette mondiale.

La Russe Maria Sharapova entamera quant à elle son match de troisième tour face à une redoutable adversaire, la Française Caroline Garcia, qui figure au sixième rang de la WTA.

En double, la Québécoise Eugenie Bouchard, éliminée au 1er tour en simple face à la Belge Elise Mertens, affrontera accompagnée de l’Américaine Sloane Stephens la Belge Kirsten Flipkens et l’Australienne Daria Gavrilova au deuxième tour.

Court Central

11H00AM

Carla Suárez Navarro (ESP) c. Sloane Stephens (USA) [3]

Pas avant 12H30PM

Simona Halep (ROU) [1] c. Anastasia Pavlyuchenkova (RUS)

Suivi de

Aryna Sabalenka (BLR) c. Caroline Wozniacki (DEN) [2]

Pas avant 6H30PM

Maria Sharapova (RUS) c. Caroline Garcia (FRA) [6]

Court Banque Nationale

11H00AM

Alizé Cornet (FRA) c. Ashleigh Barty (AUS) [15]

Pas avant 12H30PM

Victoria Azarenka (BLR) c. Johanna Konta (GBR)

Suivi de

Sorana Cirstea (ROU) c. Venus Williams (USA) [13]

Pas avant 4H30PM

Kiki Bertens (NED ) c. Petra Kvitova (CZE) [8]

Court 9

11H00AM

Barbora Krejcikova (CZE) [1] et Katerina Siniakova (CZE) [1] c. Shuko Aoyama (JPN) et Lidziya Marozava (BLR)

Suivi de

Timea Babos (HUN) [3] et Kristina Mladenovic (FRA) [3] c. Hao-Ching Chan (TPE) et Zhaoxuan Yang (CHN)

Suivi de

Anastasija Sevastova (LAT) c. Julia Goerges (GER) [10]

Suivi de

Eugenie Bouchard (CAN) et Sloane Stephens (USA) c. Kirsten Flipkens (BEL) et Daria Gavrilova (AUS)

Suivi de

Andreja Klepac (SLO) [6] et María José Martínez Sánchez (ESP) [6] c. Johanna Konta GBR et Shuai Zhang (CHN)

Court 5

Pas avant 2H00PM

Lyudmyla Kichenok (UKR) et Jelena Ostapenko (LAT) c. Ashleigh Barty AUS [8] et Demi Schuurs (NED) [8]